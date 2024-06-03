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· 16+ · Екатерина Елисеева

Появилось видео стрельбы по машинам в Осиново

Сперва парень делает выстрел по одному из авто с небольшого расстояния

https://t.me/kazancity/14401

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В телеграм-канале "Казань на максималках" появилось видео с хулиганами в Осиново, на котором видно, как молодой человек стреляет из пистолета и сносит стекла припаркованных автомобилей.

Сперва парень делает выстрел по одному из авто с небольшого расстояния, а затем открывает огонь в упор, тем самым, вдребезги разбивая стекло машины.

Ранее мы писали о том, что пьяная компания громила машины в ЖК Радужном-2.

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