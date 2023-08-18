Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Ульяновскую область с рабочим визитом приехал Рустам Минниханов

В Ульяновскую область с рабочим визитом приехал Рустам Минниханов

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В Ульяновскую область прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита. Сейчас он находится в Димитровграде вместе с Губернатором Алексеем Русским. Первой целью визита стала ГЦ НИИАР, где они ознакомились с прогрессом строительства Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Затем главы двух регионов встретились с участниками Российских студенческих отрядов из Татарстана.


В дальнейшем, Минниханов посетил Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России, а также площадку ДИП «Мастер» в городе атомщиков. Программа посещения в Ульяновске будет насыщенной.

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