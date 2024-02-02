Минздрав РТ проводит служебную проверку об утечке данных пациентов

В соцсетях распространилась информация о том, что персональные данные пациентов попали в сеть «Даркнет». Утечка произошла в одной из районных больниц.

Минздрав РТ сообщает, что незаконно была получена информация лишь о некоторых записях, а не о всех пациентах медучреждения.

Сообщается, что утечка могла произойти из-за нарушений со стороны отдельных работников больницы. На сегодняшний день там проводится служебная проверка, в которой принимают участие сотрудники информационной безопасности.