В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Финансовое учреждение ПАО «Банк Уралсиб» подало иск о банкротстве в отношении предприятия АО «Нега» из Казани, которое специализируется на производстве санитарно-гигиенической продукции под торговой маркой Nega. Исковые требования составляют 68,4 миллиона рублей. Заседание назначено на 29 февраля. Передает издание «БИЗНЕС Online».



Гендиректор компании заявил, что это коммерческая информация. И банкротство бумажной фабрике не грозит.



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Согласно данным сервисаКонтур.Фокус", выручка компании в 2022 году превысила 629 миллионов рублей, а чистый убыток составил 368 тысяч рублей. Фирма является правопреемником АОАгротехмашстройсервис(АТМСС) и ОООНикнас. Кирилл Хмарук возглавил АТМСС в 2021 году, прежде он занимал должность министра промышленности Пермского края и руководителя корпорации развития региона.АТМСС в Казани с 2006 года занимается производством натуральных изделий санитарно-гигиенического назначения под известной торговой маркой Nega: туалетной бумаги, салфеток, носовых платков и бумажных полотенец. Производство расположено в Залесном.