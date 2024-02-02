Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Подписаться в Telegram

Финансовое учреждение ПАО «Банк Уралсиб» подало иск о банкротстве в отношении предприятия АО «Нега» из Казани, которое специализируется на производстве санитарно-гигиенической продукции под торговой маркой Nega. Исковые требования составляют 68,4 миллиона рублей. Заседание назначено на 29 февраля. Передает издание «БИЗНЕС Online».

Гендиректор компании заявил, что это коммерческая информация. И банкротство бумажной фабрике не грозит.


Согласно данным сервиса «Контур.Фокус", выручка компании в 2022 году превысила 629 миллионов рублей, а чистый убыток составил 368 тысяч рублей. Фирма является правопреемником АО «Агротехмашстройсервис» (АТМСС) и ООО «Никнас». Кирилл Хмарук возглавил АТМСС в 2021 году, прежде он занимал должность министра промышленности Пермского края и руководителя корпорации развития региона.

АТМСС в Казани с 2006 года занимается производством натуральных изделий санитарно-гигиенического назначения под известной торговой маркой Nega: туалетной бумаги, салфеток, носовых платков и бумажных полотенец. Производство расположено в Залесном.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

сколько стоит дезинсекция квартиры от тараканов в москве с гарантией стоимость

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

биоревитализация без инъекций цена в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы