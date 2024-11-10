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· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека

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В Рыбно-Слободском районе после аварии, в которой погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, было возбуждено уголовное дело.

Авария произошла около 8 часов вечера 8 ноября на 905-м километре трассы М7. Легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком «МАЗ». В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте.

Кроме того, три пассажира Volkswagen Polo были госпитализированы с травмами, в то время как водитель «МАЗа» не получил серьёзных повреждений.

Согласно предварительным данным, причиной трагедии стали нарушения правил дорожного движения и неосторожность участников. Прокуратура будет внимательно следить за ходом и результатами расследования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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