В Татарстане в выходные ожидаются метель и сильный ветер

В Татарстане 14 декабря ожидаются метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, а в случае прояснений опустится до -17 градусов. Днём от -7 до -12 градусов.

Особенно сложной ситуация будет на дорогах: ожидается гололёд, метель, ухудшение видимости и снежные заносы. Водителей просят быть особенно внимательными и не выезжать за пределы населённых пунктов без крайней необходимости.