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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане медик по неосторожности убила человека

Были зафиксированы нарушения

Екатерина Елисеева

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В татарстанский суд было направлено уголовное дело в отношении 42-летнего врача «скорой медицинской помощи». Женщина обвиняется в причинении гибели человека по неосторожности.

По информации следствия, в январе прошлого года медиков вызвали для мужчины, которому на улице стало плохо. Врач, который приехала на место, поставила неправильный диагноз и, оказала ему медицинскую помощь. Вот только она решила, что увозить человека в больницу не нужно. Как итог, мужчина, дойдя до дома, умер.

Судебная медицинская экспертиза подтвердила, что во время оказания помощи были зафиксированы нарушения, из-за которых умер человек. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

Фигуранта не признала свою вину. Сейчас врач находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело будет рассматривать Кировский суд региональной столицы.

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