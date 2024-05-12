В Татарстане овощи продолжают дорожать

Цены на овощи в Татарстане подскочили за прошедшую неделю, сообщает Татарстанстат.



По данным на восьмое мая, цены на морковь (43,98 руб./кг), капусту (37,07 руб./кг) и свёклу (55,07 руб./кг) значительно увеличились. Немного поднялись цены на репчатый лук, свинину, молоко, рис, бананы и водку.



В то же время цены на огурцы, помидоры, картофель, яблоки, гречку, муку, сахар, куриные яйца, сосиски и колбасу снизились.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане увеличат зарплаты госслужащих.