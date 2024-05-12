В Татарстане увеличат зарплаты госслужащих

Начиная с 1 июля в Республике Татарстан будут увеличены оклады государственных служащих, как прописано в подписанном Рустамом Миннихановым указе.



Согласно нововведениям, для расчета заработной платы государственных служащих будет использоваться должностной оклад специалиста третьего разряда в категории "обеспечивающие специалисты" младшей группы должностей в территориальных органах исполнительной власти, который будет проиндексирован в 1,05 раза и составит 13 323 рубля, согласно указу.



Кроме того, предусмотрено увеличение размера ежемесячного поощрения на 41% от должностного оклада.