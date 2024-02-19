В Татарстане назначили новых замминистров
В Татарстане произошли изменения в правительстве с появлением двух новых заместителей министров. Об этом сообщили ведомственные пресс-службы.
Дмитрий Гуськов был назначен на должность замминистра промышленности и торговли РТ, где он будет осуществлять контроль за нефтехимической и нефтегазовой отраслями. Решение о его утверждении на пост уже подписано в республиканском правительстве. Ранее, Гуськов находился на должности руководителя отдела межотраслевых проектов в нефтегазохимическом комплексе.
Кроме того, в министерстве цифрового развития, госуправления, информационных технологий и связи республики появился новый заместитель — Булат Габдрахманов. Начальник ведомства, Айрат Хайруллин, объявил о его назначении. До этого Габдрахманов работал в Центре цифровой трансформации РТ, занимаясь разработкой систем и сервисов для сферы образования, спорта, культуры и молодежи.
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