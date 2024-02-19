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· Артем Акчурин

В Казани стартуют мультиспортивные «Игры будущего»

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19 февраля в Казани запланирован старт первого соревновательного дня «Игр будущего». Уникальное мультиспортивное мероприятие начнется в 10:00 в «Корстоне» с матчей группового этапа по онлайн-игре Dota 2. Начнется захватывающее противостояние в группе А между отечественной командой One Move и LGD Gaming из Китая. В 13:20 иранская команда Winter Bear сразится с Entity из Индии.

В группе B соревнования начнутся в 10:00, где российская команда Echpo4mak сразится с Invictus Gaming из Китая. Затем в 13:20 филиппинская Neon Esports встретится с перуанским Beastcoast. В группе C в 16:40 российская Liga Team померится силами с китайским Xtreme Gaming, а в 20:00 Nigma Galaxy из ОАЭ сыграет против Boom Esports из Индонезии. В группе D в 16:40 команда Hydra из Киргизии будет противостоять Azure Ray из Китая, а в 20:00 катарская PSG Quest сразится с Thunder Awaken из Перу.

С 14:00 до 19:00 в спортивном комплексе «Татнефть Арена» начнется турнир по фиджитал-хоккею. В группе A команда Baltic Select, собравшая игроков из Прибалтики, в 14:00 сыграет с мексиканской Quetzales Mexico North AM. В 15:30 российская Liga Pro встретится с казахстанским «Барысом». А первый день международного турнира закроют команды из группы B в 20:30. Где киберкоманда «Ак Барса» сразится с «Космосом». А к 19:00 команда «Интер» и «Феникс» выявят сильнейшего в своем противостоянии.

Ранее, стало известно, что ремонт общежития КФУ после пожара обойдется в полмиллиарда рублей.

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