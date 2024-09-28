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В Татарстане начнут выдавать кредит под залог интеллектуальной собственности

В Республике Татарстан запущен инновационный ме...

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В Республике Татарстан запущен инновационный механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности, который открывает новые горизонты для бизнеса. Продукты «Полезная модель» и «Интеллектуальный актив» были разработаны по инициативе Министерства экономики Татарстана в сотрудничестве с институтами поддержки предпринимательства.

Эти финансовые инструменты направлены на поддержку малых и средних предприятий, позволяя им использовать свои интеллектуальные достижения как залог для получения кредитных ресурсов.

Центр научно-технической информации Республики Татарстан сыграет ключевую роль в этом процессе, предоставляя помощь в поиске квалифицированных оценщиков интеллектуальной собственности и сопровождая сделки по наложению обременения на залог в Роспатенте. Такой подход не только укрепит позиции предпринимателей, но и усилит рынок инновационных решений в регионе.

Инициатива Министерства экономики открывает перед предпринимателями новые горизонты и возможности для реализации их потенциала. Малые и средние предприятия теперь могут смело смотреть в будущее, используя свои интеллектуальные достижения как надежный залог для привлечения финансирования и создания новых успехов в бизнесе.

Заявку на финансирование можно подать как лично, так и по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90, где квалифицированные специалисты готовы предоставить необходимую консультацию и поддержку.

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