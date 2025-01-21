В Татарстане мать 2 года истязала свою несовершеннолетнюю дочь

Следствие установило, что с сентября 2022 года по октябрь 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно применяла физическое насилие к своей дочери 2009 года рождения. По незначительным поводам женщина избивала девочку, а также угрожала ей убийством, размахивая кухонным ножом. Испуганная школьница долгое время никому не рассказывала о происходящем, но после очередного избиения решилась сообщить об этом участковому, написав ему сообщение.

В ходе расследования женщине были предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетней, невыполнении родительских обязанностей и угрозе убийством.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.