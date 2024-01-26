Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане количество особо тяжких преступлений выросло на 15,4%

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За 2023 год в Татарстане выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Их количество увеличилось на 15,4%, по сравнению с предыдущим годом. Всего их было совершено более 17 тысяч.

Кроме того, в 2023 году по всей республике на 6,2% вырос общий объем преступлений. Всего их было совершено 55,4 тысяч раз.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханов за 2023 год были совершены преступления в отношение 558 несовершеннолетних. Минниханов потребовал принять соответствующие меры для решения и борьбы с этой категорией преступлений.

Минниханов также отметил необходимость адекватного отношения правоохранительных органов к росту преступности в регионе.

Ранее, в СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере.

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