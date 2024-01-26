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· Артем Акчурин

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

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Глава Следственного комитета по Республике Татарстан Валерий Липский заявил о том, что власти республики приступили к решению проблемы, связанной с мигрантами. Количество преступлений, совершаемых ими, значительно увеличилось.

В целях борьбы с этим негативным явлением был создан специальный 6-й отдел, который занимается расследованием особо важных дел в миграционной сфере. Такое поручение было лично дано председателем СК России Александром Бастрыкиным.

«Уважаемые коллеги, в прошлом году проблема преступности в миграционной сфере в нашей стране обострилась как никогда», — добавил Липский.

На данный момент более 60 мигрантов ожидают судебного разбирательства. Среди них заслуживают особого внимания дела трех студентов Казанского государственного медицинского университета, которые совершили изнасилование несовершеннолетней, а также дело двух приезжих, которые изнасиловали и убили девушку в Салмачах.

Ранее, вТатарстане за год выдворили более 3 тысяч иностранцев.

Напомним, что Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани.

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