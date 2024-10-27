В Татарстане благоустроят пляж

Глава Елабуги выложил в телеграм-канале эскизы пляжа, который будет на набережной р. Камы.

На эскизах есть кафе, душевые кабины, светильники, дорожки и многое другое. На пляже также появится стела.

В августе 2024 года проект по организации пляжа показали Минниханову. Известно, что территория включена в список, который нужно осуществить в 2025–2026 годах. По плану, на пляже будет песок, причал для катеров, зона с площадками для детей и рестораном.

Протяженность нового объекта составит 550 м. 105 миллионов рублей на возведение пляжа планировалось выделить из бюджета муниципалитета.

Ранее мы писали о том, что на подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 миллиардов рублей. Отмечается, что это не окончательные цифры, так как частные инвесторы также внесли свой вклад в подготовительные работы.