В Татарстан придут морозы до -24 градусов

В первую весеннюю неделю в Татарстане ожидаются значительные перепады температур. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.





В понедельник до полудня была минусовая температура, потом воздух прогрелся до +2 градусов.5 марта ночью ожидаются похолодания от -6 до -11 градусов, местами до -17. Днем воздух прогреется до 1 градуса плюсовой температуры.

6 марта в ночное время обещают 8-13 градусов мороза, местами до -18 градусов.

7 марта уже заметно похолодает. Ночью столбики термометров опустятся до -14...-19 градусов, местами до -24 градусов. Днем потеплеет до минус 3-8 градусов.