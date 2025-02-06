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В РТ оценили риск пробуждения медведей раньше срока

Аномально высокая температура этой зимой может ...

pixabay.com

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Аномально высокая температура этой зимой может отразиться на зимнем сне медведей. Однако в комитете РТ по биологическим ресурсам сообщили, что случаев их преждевременного пробуждения в регионе не зафиксировано.

В ведомстве пояснили, что мягкая зима и недостаток снега действительно могут повлиять на спячку животных. Однако, поскольку в лесах снежный покров остается стабильным, специалисты надеются, что оставшиеся зимовать медведи продолжат находиться в берлогах.

Как уточнили в комитете, медведи впадают в спячку на четыре месяца из-за своих природных особенностей, и в этот период у них появляются детеныши. При этом зима еще не закончилась, в Татарстане снова выпал снег, а сообщений о выходе хищников из берлог пока не поступало, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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