В РТ оценили риск пробуждения медведей раньше срока

Аномально высокая температура этой зимой может отразиться на зимнем сне медведей. Однако в комитете РТ по биологическим ресурсам сообщили, что случаев их преждевременного пробуждения в регионе не зафиксировано.

В ведомстве пояснили, что мягкая зима и недостаток снега действительно могут повлиять на спячку животных. Однако, поскольку в лесах снежный покров остается стабильным, специалисты надеются, что оставшиеся зимовать медведи продолжат находиться в берлогах.

Как уточнили в комитете, медведи впадают в спячку на четыре месяца из-за своих природных особенностей, и в этот период у них появляются детеныши. При этом зима еще не закончилась, в Татарстане снова выпал снег, а сообщений о выходе хищников из берлог пока не поступало, пишет «БИЗНЕС Online».