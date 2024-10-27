В Нижнекамске выпал первый снег

В некоторых районах РТ люди увидели первый снег.

В телеграм-канале «Куда пойти в Казани» опубликовали фото из Кукморского района. Там снег лег на землю и не растаял за ночь. Владельцы машин видели его и на трассе М-7 в Елабужском районе.

Кроме того, в телеграм-канале «Казань на максималках» рассказали, что утром в п. Царево тоже выпали осадки в виде снега.

В комментариях люди сообщили, что пока что снег будет рано таять из-за погодных условий.

27 октября 2024 года, в РТ будет влажная и пасмурная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

В Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег.

Ранее мы писали о том, что на подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.