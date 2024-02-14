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· Артем Акчурин

Школы Татарстана обеспечат оборудованием для обучения беспилотникам

Школы Татарстана обеспечат оборудованием для обучения беспилотникам

sia.ru

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В школах Республики Татарстан будет внедрено оборудование для обучения беспилотным летательным аппаратам. Информация об этом была опубликована министерством финансов РТ.

По сообщению ведомства, свыше 244 млн рублей из федерального бюджета выделено на оборудование 20 школ республики необходимыми средствами для обучения в сфере беспилотных авиационных систем. Эта идея вписывается в рамки федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который включен в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».


Предоставленные средства будут использованы на закупку необходимого оборудования, способствующего реализации образовательных программ, связанных с проектированием, производством и работой с беспилотными технологиями.

Данная инициатива направлена на стимулирование интереса и подготовку квалифицированных специалистов в области высоких технологий среди учащихся школ Татарстана.

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