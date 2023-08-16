Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Казани арестовали бывшего главу БТИ

В Казани арестовали бывшего главу БТИ

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В Казани изменили статус задержанного Рустама Хасанова. Бывшего главу средне-волжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, что 31 июля Хасанов был задержан, вот только он имел статус свидетеля. Сейчас же он стал основным подозреваемым.

По предварительной информации, Хасанов от имени компании заключал договоры на выполнение работ. Вот только никаких действий не было, а оплата поступала вовремя.

Следствие считает, что он нанёс ущерб свыше 10 млн рублей.

Пока обвиняемый проведёт в СИЗО 1,5 месяца.

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