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В Бугульме построят маслоэкстракционный завод за 5,5 миллиарда рублей

В Бугульме построят маслоэкстракционный завод за 5,5 миллиарда рублей

Татар-информ

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В 2024 году в Бугульме начнут строительство маслоэкстракционного завода на сумму 5,5 миллиарда рублей. Об этом объявил глава Управления сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдар Исмагилов.

Предприятие будет расположено в зоне элеваторного комплекса «Август-Лениногорск» и способно будет одновременно хранить 112 тысяч тонн зерновых и масличных культур.


Исмагилов отметил, что строительство началось еще в 2023 году, с инвестициями в размере 52 миллиона рублей, в планах - 3,5 миллиарда рублей. По его словам, завершение первого этапа строительства запланировано на 2024 год.

Спикер также отметил значительный рост производства молока в регионе, который в 2023 году достиг отметки в 35 тысяч тонн, увеличившись на 25%.

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