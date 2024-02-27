В Бугульме построят маслоэкстракционный завод за 5,5 миллиарда рублей

В 2024 году в Бугульме начнут строительство маслоэкстракционного завода на сумму 5,5 миллиарда рублей. Об этом объявил глава Управления сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдар Исмагилов.



Предприятие будет расположено в зоне элеваторного комплекса «Август-Лениногорск» и способно будет одновременно хранить 112 тысяч тонн зерновых и масличных культур.



Исмагилов отметил, что строительство началось еще в 2023 году, с инвестициями в размере 52 миллиона рублей, в планах - 3,5 миллиарда рублей. По его словам, завершение первого этапа строительства запланировано на 2024 год.Спикер также отметил значительный рост производства молока в регионе, который в 2023 году достиг отметки в 35 тысяч тонн, увеличившись на 25%.