Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Песня "Пыяла" от группы "Айгел", ставшая саундтреком к сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", заняла первую строчку в мировом рейтинге Shazam, сделав настоящий прорыв.

Еще несколько дней назад, 28 ноября, "Пыяла" занимала второе место в этом рейтинге, а в российском чарте песня удерживает лидирующие позиции уже неделю. Такой успех стал неожиданным, учитывая, что премьера этой песни состоялась в ноябре 2020 года, и поклонники "Айгел" слушали ее на протяжении трех лет.

Популярность трека "Пыяла" резко возросла после выхода сериала "Слово пацана", который рассказывает о казанских бандитах. Песня, исполненная на татарском языке, стала официальным саундтреком сериала. Солистка группы "Айгел" Айгель Гайсина, родом из Набережных Челнов, в настоящее время живет в Германии.

В интервью Айгель Гайсина рассказала, что через эту песню она хотела передать хрупкость любви, которая, разбившись, причиняет боль, подобно осколкам стекла.