Экономика

Турецкий подрядчик возглавил список налоговых должников Нижнекамска

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На деловом понедельнике в Нижнекамске представи...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

На деловом понедельнике в Нижнекамске озвучили перечень компаний с самой крупной задолженностью по налогам. Лидером антирейтинга стала турецкая строительная фирма Yamata, чей долг достиг 625,7 млн рублей. Данные представил руководитель межрайонной налоговой инспекции Алексей Абакумов.

В список также попали ООО «ТатТрансОйл» с задолженностью 93,8 млн рублей, «Инновации» — 68,7 млн, «Спектр-Строй» — 54 млн. Среди прочих должников — «Сомтех Ру» (33 млн), Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов (27,1 млн), «Камспецмонтаж-НК» (25,2 млн), «Синтегра» (22,8 млн) и архитектурно-строительная компания «ПФ» (16,5 млн).

Абакумов уточнил, что только по налогу на доходы физических лиц Yamata задолжала 155 млн рублей. При этом он отметил, что среди представленных организаций банкротов пока нет.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, комментируя ситуацию, призвал совместно с республиканскими ведомствами разобраться с крупными долгами и возможностью их списания в случае банкротства предприятий. «При задолженности в таких суммах под миллиард рублей, если они мертвые души, то это надо списывать. Мы выглядим очень блекло», — заявил он.

Ранее, в сентябре, сообщалось о финансовых трудностях Yamata на строительстве «стирольной цепочки» «Нижнекамскнефтехима»: компания задерживала зарплаты, а субподрядчики подавали иски. Тогда в Арбитражный суд Татарстана поступило 12 исков к нижнекамскому филиалу на 140,8 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

8 часов назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

Кулинария

день назад

Обычную тыкву превращаю в шоколадный десерт: добавляю какао и яйца — получается влажный пирог без муки

как обработать ноутбук от клопов

Кулинария

день назад

Не выбрасываю оставшуюся овсяную кашу: добавляю яблоко и корицу — получаются мягкие оладьи

Полезное

2 дня назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

танатотерапия в Ростове-на-Дону

Кулинария

22 часа назад

Вместо привычных оладий готовлю яблочные колечки: окунаю в тесто и жарю — внутри сочный фрукт, снаружи румяная корочка

Кулинария

20 часов назад

Сухой творог больше не выбрасываю и не жарю из него сырники: добавляю сметану — получается нежный десерт

Кулинария

день назад

Капусту больше не шинкую для салата: режу крупными ломтиками и запекаю под сыром

Кулинария

день назад

Домашнее печенье получается твёрдым уже на следующий день: какую ошибку допускают при замешивании теста
Новости Казани
11 минут назад

Казань присоединится к этнографическому диктанту: площадки и расписание

Казань присоединится к XI Международному «Больш...

Кулинария

59 минут назад

Из обычных овсяных хлопьев готовлю шоколадный десерт: смешиваю с бананом и какао — вкуснее привычной каши

Новости Татарстана

2 часа назад

Госпакеты пяти предприятий Татарстана выставят на торги в 2027 году

Новости Казани

3 часа назад

Госэкспертиза одобрила проект здания с ресторанами на Подлужной

Новости Татарстана

4 часа назад

Архитекторы новой республики: как команда Шаймиева строила Татарстан
ВТБ: понедельник – самый популярный день для от...
Польза
8 минут назад

ВТБ: понедельник – самый популярный день для открытия вкладов

Новости Казани

9 часов назад

Жители Казани жалуются на вечернюю дымку и запах гари

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан обошел все регионы по числу заявок на конкурс школьных музеев

Новости Казани

11 часов назад

УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань» и потерял место в тройке лидеров
С 1 октября семейная ипотека по новым правилам:...
Интересное в Казани
6 дней назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей