Турецкий подрядчик возглавил список налоговых должников Нижнекамска

На деловом понедельнике в Нижнекамске озвучили перечень компаний с самой крупной задолженностью по налогам. Лидером антирейтинга стала турецкая строительная фирма Yamata, чей долг достиг 625,7 млн рублей. Данные представил руководитель межрайонной налоговой инспекции Алексей Абакумов.

В список также попали ООО «ТатТрансОйл» с задолженностью 93,8 млн рублей, «Инновации» — 68,7 млн, «Спектр-Строй» — 54 млн. Среди прочих должников — «Сомтех Ру» (33 млн), Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов (27,1 млн), «Камспецмонтаж-НК» (25,2 млн), «Синтегра» (22,8 млн) и архитектурно-строительная компания «ПФ» (16,5 млн).

Абакумов уточнил, что только по налогу на доходы физических лиц Yamata задолжала 155 млн рублей. При этом он отметил, что среди представленных организаций банкротов пока нет.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, комментируя ситуацию, призвал совместно с республиканскими ведомствами разобраться с крупными долгами и возможностью их списания в случае банкротства предприятий. «При задолженности в таких суммах под миллиард рублей, если они мертвые души, то это надо списывать. Мы выглядим очень блекло», — заявил он.

Ранее, в сентябре, сообщалось о финансовых трудностях Yamata на строительстве «стирольной цепочки» «Нижнекамскнефтехима»: компания задерживала зарплаты, а субподрядчики подавали иски. Тогда в Арбитражный суд Татарстана поступило 12 исков к нижнекамскому филиалу на 140,8 млн рублей.