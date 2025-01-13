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Татарстанцы с 13 января смогут наблюдать яркую комету

Комета появится в юго-восточном секторе горизонта

pixabay.com

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В ближайшие дни татарстанцы смогут увидеть одну из ярчайших комет текущего года — C/2024 G3 (ATLAS).

Сегодня, 13 числа космическое тело достигнет своей максимальной близости к Земле. Лучшие моменты для её наблюдения будут утром и вечером. Это астрономическое явление будет доступно для наблюдения до 18 января.

Комета появится в юго-восточном секторе горизонта. Астрономы рекомендуют смотреть на комету при помощи бинокля и камеры с длинным фокусным расстоянием для получения более четких изображений. Специалисты предполагают, что её яркость может быть сравнима с блеском Венеры.

Ранее мы писали о том, что татарстанцы могут выиграть денежные призы за лучшее новогоднее оформление двора.

Прием заявок продлится до 18 января.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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