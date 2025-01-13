Татарстанцы с 13 января смогут наблюдать яркую комету
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В ближайшие дни татарстанцы смогут увидеть одну из ярчайших комет текущего года — C/2024 G3 (ATLAS).
Сегодня, 13 числа космическое тело достигнет своей максимальной близости к Земле. Лучшие моменты для её наблюдения будут утром и вечером. Это астрономическое явление будет доступно для наблюдения до 18 января.
Комета появится в юго-восточном секторе горизонта. Астрономы рекомендуют смотреть на комету при помощи бинокля и камеры с длинным фокусным расстоянием для получения более четких изображений. Специалисты предполагают, что её яркость может быть сравнима с блеском Венеры.
Ранее мы писали о том, что татарстанцы могут выиграть денежные призы за лучшее новогоднее оформление двора.
Прием заявок продлится до 18 января.
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