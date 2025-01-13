Татарстанцы могут выиграть денежные призы за лучшее новогоднее оформление двора

В РТ начинается конкурс «А у нас во дворе-2025», целью которого является нахождение наиболее креативного новогоднего оформления дворов. Организаторы этого мероприятия – Общественная палата Татарстана и издание «Татар-информ». Прием заявок продлится до 18 января.

Для участия необходимо создать фото или виде своего украшенного двора и добавить к ним комментарии. Работы будут размещаться на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» с указанием хештега #аунасводворе2025.

Голосование состоится в группе «Татар-информа» в соцсети с 19 по 29 января. итоги конкурса станут известны до 5 февраля, а 3 счастливчиков получат деньги.

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