Татарстанцам на три недели запретили посещение лесов из-за пожарной опасности

Из-за аномальной жары в Татарстане ввели ограничения на посещение лесов в ближайшие три недели. Соответствующее решение вынес Кабмин РТ.

Лесничества Татарстана займутся установкой предупреждений о введённых ограничениях, а также ограничат проезд по лесным дорогам шлагбаумами.

Пока что пожаров в лесах республики не было. В прошлом году подобные ограничения для сохранения лесов вводили в Татарстане 6 раз.

Ранее мы писали, татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес в связи с обработкой от паразитов.