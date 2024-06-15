Татарстанцам на три недели запретили посещение лесов из-за пожарной опасности
odin.ru
Из-за аномальной жары в Татарстане ввели ограничения на посещение лесов в ближайшие три недели. Соответствующее решение вынес Кабмин РТ.
Лесничества Татарстана займутся установкой предупреждений о введённых ограничениях, а также ограничат проезд по лесным дорогам шлагбаумами.
Пока что пожаров в лесах республики не было. В прошлом году подобные ограничения для сохранения лесов вводили в Татарстане 6 раз.
Ранее мы писали, татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес в связи с обработкой от паразитов.
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