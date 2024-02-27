Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Татарстан за 6 лет потратил на защиту экологии 60,5 млрд рублей

Татарстан за 6 лет потратил на защиту экологии 60,5 млрд рублей

mk.ru

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С начала 2019 года Республика Татарстан направила более 17,6 млрд рублей на решение экологических проблем, в рамках нацпроекта «Экология». В ближайшие два года планируется еще потратить 5,7 млрд рублей на эти цели. Об этом информировал министр экологии Александр Шадриков в ходе традиционного брифинга.

За последние шесть лет общая сумма затрат на экологию в регионе составила 60,5 млрд рублей. По словам Шадрикова, благодаря этим вложениям удалось предотвратить потенциальный ущерб на сумму 65,6 млрд рублей.


Министр также обозначил проблему качества воздуха в северной части Казани, отметив, что 81% выбросов происходят от шести предприятий, которые подлежат федеральному контролю.

Шадриков подчеркнул, что важно не только наказывать и контролировать, но и находить решения по улучшению качества воздуха в этой части города, пока эта проблема не будет решена.

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