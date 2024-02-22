Тарасова: у Загитовой все получится в должности генменеджера своей школы

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова, выступившая в интервью РИА Новости, выразила мнение о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова успешно себя проявляет в разных областях и убеждена в ее успешности на новом посту генерального менеджера школы фигурного катания, названной в ее честь.





Министр спорта Татарстанаво вторник объявил, что Алина Загитова будет занимать позицию менеджера в своей собственной школе. Еще в декабресообщил, что строительство арены школы фигурного катания с именем Загитовой займет около года.Отметив успешное прошлое Алины, Татьяна Тарасова подчеркнула, что верит в ее способности достичь успеха. Она выразила уверенность в том, что у девушки все сложится, поскольку она всегда добивается поставленных целей. Тарасова также выразила удивление, подчеркнув, что у такой талантливой личности, как Загитова, может что-то не сложится в новой деятельности.