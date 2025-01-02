Скандалы, которые произошли в Татарстане в 2024 году

Дагестанцы избили жителя Татарстана



В мае стало известно, что дагестанцы устроили разборку с татарстанским блогером Русланом Сарачевым, который ранее жаловался в сторис на запрет лекции об интимных отношениях в Дагестане. Он якобы назвал тамошних мужчин абьюзерами, а женщин «голодными», после чего местные жители приехали к нему лично. В нескольких роликах, которые распространяли дагестанские телеграм-каналы, видно, как блогера заставляют принести извинения и наносят ему удары. Сарачев отказался писать заявление в полицию, поэтому уголовное дело не возбудили. Впоследствии он ненадолго пропал из социальных сетей и больше не затрагивал тему отношений.

«Мисс Татарстана» стала юная жительница

В январе в Татарстане «Мисс Татарстан» стала 14-летняя Эвелина Габитова, самая юная победительница за всю историю конкурса. Это вызвало споры о том, допустимо ли участие несовершеннолетних, ведь в программе есть выход в купальниках. Некоторые обвинили Габитову в нечестной победе, а организаторов — в неприличном формате шоу. Однако президент конкурса Изольда Сахарова заявила, что девушки-модели начинают карьеру рано и выступают в открытой одежде, как и спортсмены, поэтому не видит в этом ничего предосудительного.

Вознесенский тракт разъединил жителей Казани

В конце декабря открыли вторую, платную часть Вознесенского тракта — дорожного проекта ещё советских времён. Однако оказалось, что новую трассу проложили без согласования с горожанами, и она буквально разрезала посёлок Вознесенский на две части: вся инфраструктура осталась на юге, а жителям северной стороны теперь приходится тратить гораздо больше времени на дорогу. Власти заявили, что сделали бесплатный дублёр и предложили пользоваться школами за пределами посёлка, но обещанный съезд так и не построили. Дополнительно возникли проблемы с автобусными маршрутами No 68 и 70, которые теперь идут по неудобному пути. Тарифы на проезд по платной дороге тоже не удовлетворили казанцев.

Экс-министр Энгель Фаттахов под следствием

В мае силовики нагрянули к бывшему министру образования Татарстана и экс-главе Актанышского района Энгелю Фаттахову. Его обвинили в том, что он, работая главой района, поручил отремонтировать свой дом за 21,8 млн рублей в обмен на госконтракт. Позже появились дополнительные эпизоды о получении ещё двух взяток и сведения о хищении имущества на 128 млн рублей, когда он возглавлял Минобрнауки РТ. В розыск объявили и его сына Ильнара по подозрению в крупном мошенничестве. Сам Фаттахов остаётся в СИЗО, а суд неоднократно отказывал ему в домашнем аресте, несмотря на проблемы со здоровьем, пишет 116.ру.