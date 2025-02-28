СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова
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В Набережночелнинский суд поступило ходатайство об аресте главы исполкома Альметьевска Айнура Исхакова. Следственный комитет Татарстана подозревает его в мошенничестве на 2,66 млн рублей при оплате фиктивной рекультивации карьеров. Чиновник вину отрицает.
Исхакова задержали 26 февраля в Набережных Челнах, после чего он провел две ночи в ИВС. Сегодня суд решит вопрос о мере пресечения, следствие требует ареста на два месяца.
По версии силовиков, в 2017 году, занимая пост директора департамента экологии, Исхаков заключил контракт с «Тандем+» Илдара Тагирова на рекультивацию пяти карьеров. Работы не были выполнены, но муниципалитет их оплатил.
К ответственности также привлекают Илдара Тагирова, пишет издание «Реальное время».
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