Семья участника СВО получила новую квартиру в Татарстане

В Алексеевском районе Татарстана был заселен 24-х квартирный дом. Обладателями квартир стали семьи работников предприятия. В ряд новых жителей дома вошла семья участника СВО Алексея Булыгина. Данные приводит в своем Telegram-канале глава района Сергей Демидом.

Теперь бойца СВО и героя семья будет ждать в новой квартире.

Финансирование дома проводилось из бюджета «Алексеевскдорсторой». В процессе строительства организации находится еще два дома. В свою очередь уже было сдано два дома, один в прошлом, другой в текущем году.