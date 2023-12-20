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· Артем Акчурин

Семья участника СВО получила новую квартиру в Татарстане

Семья участника СВО получила новую квартиру в Татарстане

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В Алексеевском районе Татарстана был заселен 24-х квартирный дом. Обладателями квартир стали семьи работников предприятия. В ряд новых жителей дома вошла семья участника СВО Алексея Булыгина. Данные приводит в своем Telegram-канале глава района Сергей Демидом.

Теперь бойца СВО и героя семья будет ждать в новой квартире.

Финансирование дома проводилось из бюджета «Алексеевскдорсторой». В процессе строительства организации находится еще два дома. В свою очередь уже было сдано два дома, один в прошлом, другой в текущем году.

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