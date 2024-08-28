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С начала года в Татарстане пропали 126 детей

В Татарстане за первое полугодие 2024 года проп...

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В Татарстане за первое полугодие 2024 года пропали 126 детей, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Резеда Вахитова.

Кто пропал?

Из 126 пропавших детей - 39 девочек и 87 мальчиков.

81 ребенок ушел из дома сам.

45 детей пропали из приютов, больниц, детских домов и образовательных учреждений.

Сколько детей еще не найдены?

К сожалению, 8 детей до сих пор считаются не найденными.

Четверо из них сбежали из детских домов и приютов.

Четверо - из семей.

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