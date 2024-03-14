Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм»
Татар-информ
Глава республики Татарстан Рустам Минниханов присутствовал на ифтаре в мечети «Ярдәм» вместе с почти 2000 верующими. Информацию об этом опубликовал портал «Миллиард.Татар».
Также отмечается, что лидер республики общался с прихожанами, которые имеют ограниченные возможности, и с будущими паралимпийцами из спортивного комплекса «Дан».
Напомним, ранее в РЖД указали сроки строительства ВСМ «Москва – Казань».
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