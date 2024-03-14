В РЖД указали сроки строительства ВСМ «Москва – Казань»

Специалист по энергетике и заместитель главы комитета Госдумы, Юрий Станкевич, раскрыл планы по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до города Казани. По информации, опубликованной в его Telegram-канале, проект планируется осуществить в период с 2032 по 2036 год.



По его заявлению, строительство будет проводиться в два этапа. Сначала будет построена линия от Москвы до Нижнего Новгорода в период с 2028 по 2031 год, и лишь после этого начнется строительство участка до Казани. Однако необходимо отметить, что указанные сроки являются пока лишь предварительными и могут быть скорректированы в процессе реализации проекта.

Напомним, ранее баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани.