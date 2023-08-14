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Рустам Минниханов наградил 15 татарстанцев медалями «За доблестный труд»

Рустам Минниханов наградил 15 татарстанцев медалями «За доблестный труд»

ПРЕСС-СЛУЖБА РАИСА РТ

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Пятнадцать татарстанцев были отмечены медалями и почетными званиями Республики Татарстан. Раис Татарстана, Рустам Минниханов, подписал указы о награждении.

Двенадцать человек награждены медалью "За доблестный труд". Среди них выделяются Иван Гущин, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, Айдар Волков, начальник отдела делопроизводства Управления судебного департамента, Дина Кучекаева, заместитель начальника Управления по координации взаимодействия органов власти Аппарата Кабмина РТ.

Также, по указу Раиса Татарстана, троим татарстанцам было присвоено почетное звание "Заслуженный энергетик РТ". Мусавир Валиев, электромонтер участка смежной сетевой организации АО "Химический завод им. Л.Я. Карпова", Олег Савельев, руководитель группы по эксплуатации и ремонту электрооборудования "Татнефть-Добыча", и Николай Телешов, начальник Аксубаевского района электросетей "Чистопольских электрических линий", получили это звание.

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