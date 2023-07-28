Растет с каждым годом: стало известно, где в РТ растет больше всего борщевика Сосновского

Стал известен район Татарстана с самыми большими зарослями борщевика

В Татарстане в последнее время наблюдается увеличение площадей, которые оказываются засорены борщевиком Сосновского, сообщила заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Гузель Хусаинова.

Она отметила, что в прошлом, 2022, году площадь засорений борщевиком в Татарстане составляла 1,37 тысяч га в 30 районах. В 2023 году их количество выросло до 1,51 тысячи га. Наибольшее количество борщевика Сосновского сегодня в Высокогорском районе. На втором и третьем месте расположились Балтасинский и Пестречинский районы соответственно. Следом за ними идут Арский и Агрызский районы. Наиболее часто в республике борщевик можно встретить у водоемов и оврагов, а также на пустырях, залежах, землях поселений и вдоль дорог, сообщает rt-online.ru.

Со слов Гузели Хусаиновой, на данный момент для снижения вредоносности борщевика Сосновского особое значение имеет комплекс защитных мероприятий.