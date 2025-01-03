После ДТП в Татарстана прокуратура инициировала проверку

Прокуратура Лаишевского района инициировала расследование после трагического дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на дороге умерли двое человек.

Все случилось 3 января в дневное время, когда столкнулись автомобили. В результате столкновения погиб водитель Hyundai Solaris и его пассажирка. Двое других пострадавших, включая ребёнка, были срочно доставлены в больницу с разными травмами.

Сейчас продолжается установление всех обстоятельств случившегося. На место дорожного происшествия прибыл прокурор района Антон Васютин.

Специалисты уже проводят процессуальное расследование данного инцидента.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выявлено 116,5 га земель для восстановления леса.