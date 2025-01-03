Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане выявлено 116,5 га земель для восстановления леса

Эксперты оценили текущее состояние лесных насаж...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В РТ фонд лесовосстановления составляет 116,5 гектара, из них 18,1 га занимают прогалины и пустыри, согласно отчету Центра защиты леса региона за минувший год, подготовленному Министерством лесного хозяйства республики.

Для инвентаризации неосвоенных земель использовалось дистанционное зондирование, охватившее пять лесничеств. Эксперты оценили текущее состояние лесных насаждений и изучили участки, которые ранее рассматривались как лесные в 2021-2022 годах, на площади 110 га в трех лесничествах.

В ведомство отметило, что итоги проведенной работы позволили разработать рекомендации для обновления гослесреестра и содержания реестра земель, предназначенных для компенсационного восстановления леса. В 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» запланированы мероприятия по восстановлению лесов на площади 2174 га.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков

Интересное в Казани

день назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

есть сетки на вентиляции от тараканов

Лонгриды

день назад

Как избежать похмелья или быстро от него избавиться: советы казанских врачей

Новости Казани

день назад

Главная казанская елка сломалась в новогоднюю ночь

ретиноевый пилинг москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

На пути в Раифу в Татарстане гигантская пробка

Новости Казани

день назад

В казанском ТРК Тандем проводится эвакуация

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники

Новости Казани

20 часов назад

Мигранты не хотят работать в автобусах Казани
Новости Казани
2 дня назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

Новости Татарстана

50 минут назад

В Татарстане 2 человека погибли в ДТП

Интересное в Казани

23 часа назад

Вам захочется это повторить: рассказываем, где провести новогодние праздники в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Молдавия может запретит полеты татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро»

Новости Татарстана

2 часа назад

В КФУ напомнили об астрономических явлениях на выходных
В Татарстане выявлено 116,5 га земель для восст...
Новости Татарстана
5 минут назад

В Татарстане выявлено 116,5 га земель для восстановления леса

Новости Казани

17 часов назад

Часть Казани 2 января осталась без воды из-за аварии

Новости Казани

20 часов назад

Уличный театр из Петербурга приедет в Казань на праздники

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстан направит более 4 миллиардов в сельские территории в 2025 году
Почему Казань становится всё более популярным г...
Интересное в Казани
5 дней назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда