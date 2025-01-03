В Татарстане выявлено 116,5 га земель для восстановления леса

В РТ фонд лесовосстановления составляет 116,5 гектара, из них 18,1 га занимают прогалины и пустыри, согласно отчету Центра защиты леса региона за минувший год, подготовленному Министерством лесного хозяйства республики.

Для инвентаризации неосвоенных земель использовалось дистанционное зондирование, охватившее пять лесничеств. Эксперты оценили текущее состояние лесных насаждений и изучили участки, которые ранее рассматривались как лесные в 2021-2022 годах, на площади 110 га в трех лесничествах.

В ведомство отметило, что итоги проведенной работы позволили разработать рекомендации для обновления гослесреестра и содержания реестра земель, предназначенных для компенсационного восстановления леса. В 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» запланированы мероприятия по восстановлению лесов на площади 2174 га.