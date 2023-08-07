Первый смертельный случай в этом районе: в Татарстане во время купания утонул человек

В Татарстане во время купания в запрещенном месте утонул 33-летний мужчина

В деревне Каменный Ключ в Агрызском районе произошла трагедия - днем 33-летний мужчина захотел искупаться в реке Кулагеш, он зашел в воду удом №38 на улице Шкетана, а обратно вынырнуть ему уже не удалось.

На место происшествия прибыли спасатели ЗПСО №6 МЧС Татарстана. В результате проведенных поисков в 50-ти метрах от берега на глубине в три метра было обнаружено тело погибшего.

Предварительная причина случившегося - несоблюдение правил безопасности на водных объектах, сообщили представители МЧС по Татарстану. Это место не является оборудованным для купания.

Отмечается, что с начала купального сезона 2023 года это стало первым смертельным случаем в Агрызском районе.