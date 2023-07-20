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· Полина Модестова

«Открытый микрофон» на ULCAMP: любой специалист может стать IT-звездой

Юбилейный фестиваль ULCAMP пройдет с 21 по 23 июля
«Открытый микрофон» на ULCAMP: любой специалист может стать IT-звездой

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Специальные площадки - баркемпы были установлены организаторами IT-фестиваля ULCAMP X, который пройдет на Волге с 21 по 23 июля 2023 года. Здесь любой IT-специалист сможет выступить в качестве спикера и собрать свою аудиторию.

Айтишники будут жить в специально развернутом палаточном лагере, где организаторами будут установлены две сцены, на которых выступят эксперты. Приглашенные спикеры, которые являются руководителями успешных IT-компаний, поделятся своими знаниями, инсайтами и опытом, а также покажут реальные кейсы в разработке. На территории также будут четыре баркемпа - площадки, на которых любой желающий тоже сможет выступить с лекцией. Организаторами были разделены баркемпы по тематикам:

  • TECH;
  • Digital;
  • Manage;
  • MIX.

После трехлетнего перерыва юбилейный десятый ULCAMP планирует принять около двух тысяч специалистов. Рекордное количество участников удалось собрать в 2019 году - тогда мероприятия посетили больше 2 500 человек. Участниками будут сотрудники российских IT-компаний - от основателей и руководителей до начинающих специалистов и студентов IT-специальностей.

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