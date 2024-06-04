Опрокинутая фура с цистерной заблокировала движение на трассе в районе Аппаково

В Татарстане опрокинувшийся бензовоз заблокировал движение транспорта. Все случилось в Алькеевском районе, в районе с. Аппаково.

В ГИБДД рассказали, что в кювете оказался грузовик «Даф» с цистерной, внутри была легковоспламеняющаяся жидкость. На месте случилась утечка.

Из-за этого на участке трассы ограничили движение. Водителям порекомендовали объезжать через трассы: Базарные Матаки – Болгар, Чистополь – Аксубаево – Нурлат, Базарные Матаки – Мамыково и Ким-Кузничиха – Лесная Хмелевка, пишет Коммерсантъ.

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