Оказались в эпицентре урагана: в лагере «Яльчик» в момент буйства стихии проходила одна из смен

Преподаватели КФУ находились в эпицентре урагана у озера Яльчик в Татарстане

В самом центре урагана, обрушившегося на Татарстан на этих выходных, оказался учебно-оздоровительный центр «Яльчик», который принадлежит Казанскому федеральному университету. В результате оказались повалены около 70 деревьев и повреждены домики, сообщает «БИЗНЕС Online».

Лагерь «Яльчик» находится в 70 км от Казани, в национальном парке «Марий Чодра», на берегу озера Яльчик, где 29 июля и погибли восемь жителей республики. Вместимость лагеря - до 200 человек. Каждый од КФУ проводит здесь оздоровительно-обучающие смены.

В момент буйства стихии в лагере как раз проходила вторая смена отдыха. В нем принимали участие 60 представителей профессорского-преподавательского состава - к счастью, никто из них не пострадал. На следующий день было принято решение о срочном выезде отдыхающих из лагеря.