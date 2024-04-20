Объем привлеченных инвестиций Татарстана превысил 1,1 трлн рублей

В течение 2023 года объем инвестиций, привлеченных в Татарстан, превысил отметку в 1,1 трлн рублей, как сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин.





По его словам, около 70% этой суммы составляют собственные средства предприятий Татарстана. Кроме того, валовой региональный продукт республики достиг более 4,3 трлн рублей.Премьер также отметил, что объем отгруженной продукции составил более 4,7 трлн рублей, а оборот розничной торговли превысил отметку в 1,4 трлн рублей.

Ранее стало известно, что казанский УНИКС сыграет в 1⁄4 финала Единой лиги ВТБ с «Самарой».