Начнется с 1 августа: пенсионеров обрадовали долгожданной новостью об индексации

Ряд пожилых россиян с завтрашнего дня смогут получить повышенные пенсии. Речь идет обо всех работающих и работавших в минувшем году пенсионерах.

Для них в автоматическом режиме будет проведена традиционная августовская индексация в зависимости от количества страховых взносов по итогам 2022 года.

Самая большая прибавка составит три пенсионных балла, что в расчете на рубли сегодня составляет чуть более 370 рублей. Не слишком много, но все равно - в плюс для пенсионера.