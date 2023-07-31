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Начнется с 1 августа: пенсионеров обрадовали долгожданной новостью об индексации

Начнется с 1 августа: пенсионеров обрадовали долгожданной новостью об индексации

Фото: открытые источники

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Ряд пожилых россиян с завтрашнего дня смогут получить повышенные пенсии. Речь идет обо всех работающих и работавших в минувшем году пенсионерах.

Для них в автоматическом режиме будет проведена традиционная августовская индексация в зависимости от количества страховых взносов по итогам 2022 года.

Самая большая прибавка составит три пенсионных балла, что в расчете на рубли сегодня составляет чуть более 370 рублей. Не слишком много, но все равно - в плюс для пенсионера.

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