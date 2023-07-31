Начнется с 1 августа: пенсионеров обрадовали долгожданной новостью об индексации
Фото: открытые источники
Ряд пожилых россиян с завтрашнего дня смогут получить повышенные пенсии. Речь идет обо всех работающих и работавших в минувшем году пенсионерах.
Для них в автоматическом режиме будет проведена традиционная августовская индексация в зависимости от количества страховых взносов по итогам 2022 года.
Самая большая прибавка составит три пенсионных балла, что в расчете на рубли сегодня составляет чуть более 370 рублей. Не слишком много, но все равно - в плюс для пенсионера.