На трассе Зеленодольск–Казань случилось массовое ДТП

На трассе, ведущей из Зеленодольска в Казань, случилось крупное ДТП с несколькими машинами. Очевидцы произошедшего разместили в интернете видеоролики с места событий. На этих видеороликах можно увидеть, что на место инцидента уже прибыла машина скорой помощи, оказывающая первую медицинскую помощь пострадавшим.





Происшествие привело к образованию значительной пробки на данном участке дороги, что затрудняет передвижение в обоих направлениях. Службы экстренного реагирования немедленно начали работу по устранению последствий аварии и восстановлению нормального движения.Водителей предупреждают о необходимости соблюдать особую осторожность и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты до полной нормализации ситуации на дороге.