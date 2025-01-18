На трассе Зеленодольск–Казань случилось массовое ДТП
Скриншот видео
На трассе, ведущей из Зеленодольска в Казань, случилось крупное ДТП с несколькими машинами. Очевидцы произошедшего разместили в интернете видеоролики с места событий. На этих видеороликах можно увидеть, что на место инцидента уже прибыла машина скорой помощи, оказывающая первую медицинскую помощь пострадавшим.
Водителей предупреждают о необходимости соблюдать особую осторожность и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты до полной нормализации ситуации на дороге.
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