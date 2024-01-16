Новости Татарстана
· Артем Акчурин

На трассе М-7 ограничили движение из-за непогоды

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На трассе М-7 «Волга», которая проходит по территории Татарстана было временно ограничено движения автобусов и грузовиков. Причиной тому являются неблагоприятные погодные условия. Сообщает об этом пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор».

В сообщении ведомства говорится, что 16 января временно будет ограничено движение междугородних автобусов, такси и грузовых автомобилей.

Отметим, что ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

МЧС России по РТ на 16 января прогнозирует сильный ветер, снег, снежные заносы и ухудшение видимости. По этой причине на дорогах могут образовываться крупные пробки, увеличиться ДТП.

Ранее, в Казани направили 70,3 млн рублей на дороги в Авиастроительном районе города.

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