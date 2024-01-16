На трассе М-7 ограничили движение из-за непогоды
На трассе М-7 «Волга», которая проходит по территории Татарстана было временно ограничено движения автобусов и грузовиков. Причиной тому являются неблагоприятные погодные условия. Сообщает об этом пресс-служба «Волго-Вятскуправтодор».
В сообщении ведомства говорится, что 16 января временно будет ограничено движение междугородних автобусов, такси и грузовых автомобилей.
Отметим, что ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.
МЧС России по РТ на 16 января прогнозирует сильный ветер, снег, снежные заносы и ухудшение видимости. По этой причине на дорогах могут образовываться крупные пробки, увеличиться ДТП.
Ранее, в Казани направили 70,3 млн рублей на дороги в Авиастроительном районе города.