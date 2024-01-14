Более 70 млн рублей уйдёт на содержание дорог в Авиастроительном районе Казани 

В Казани направили 70,3 млн рублей на дороги в Авиастроительном районе города. Подрядчик должен будет обрабатывать проезжую часть противогололедными реагентами зимой, убирать снег и чистить тротуары. Летом также требуется очищать дороги, пешеходные зоны, остановки, бордюры, обочины и зеленые зоны от грязи и мусора.

Кроме того, нужно будет устранять аварийные ямы и колеи глубиной до 50 миллиметров, ликвидировать съезды в неустановленных местах и защищать асфальтобетонные покрытия от поверхностных разрушений герметизирующими пропиточными материалами.

Заказчиком выступает администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, а генподрядчиком «Городское благоустройство».