Мошенники взломали телефон руководителя Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова

Мошенниками был взломан телефон министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова. В результате чего от его имени реализуют рассылку фейковых сообщений. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Ведомство рекомендует быть внимательнее и уточнять информацию.

Напомним, что 15 января телефон был взломан у министра промышленности и торговли Олега Коробченко. Он также давал рекомендацию быть внимательнее и перепроверять информацию.