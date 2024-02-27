Минниханов принял участие в открытии мечети «Зайнаб» под Казанью

Раис РТ Рустам Минниханов присутствовал на открытии новой мечети «Ак мәчет „Зәйнәп“» в центре Лаишево, где выразил признательность всем участникам этого события.

Мечеть, сооруженная рядом с Троицким собором, стала символом единства различных вероисповеданий и национальностей Татарстана. Рустам Минниханов подчеркнул важность данного проекта для укрепления духовности общины и развития межрелигиозных отношений.

В своем Telegram-канале он выразил надежду на то, что новая мечеть станет местом, где каждый найдет духовное вдохновение.